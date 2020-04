Stiri pe aceeasi tema

- "Suntem alaturi de ea. In prezent nu prezinta niciun simptom, cu alte cuvinte este asimptomatica. A intrat in concediu medical pentru afecțiuni legate de coloana vertebrala. Ieri a fost testata pozitiv și a fost transferata imediat la Spitalul Colentina. Suntem in permanent contact cu ea și cu reprezentanții…

- COVID-19. Boris Johnson (55 de ani), premierul Marii Britanii, cel care fusese diagnosticat pe 27 martie cu coronavirus, a fost internat duminica. Deși au trecut 10 zile de la momentul in care a fost infectat, starea premierului britanic nu a parut ca se imbunatațește mai deloc, scrie presa din UK.…

- O femela de tigru malaezian de la gradina zoologica din Bronx a fost testata pozitiv cu coronavirus, anunta BBC.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 34: 'Nesimtitul ala de Popescu minte flagrant. Ati spus ca ati vorbit cu Farmec. Nu ati vorbit cu nimeni' Reprezentantii…

- Șeful Corpului de Control din Ministerul Sanatații a fost depistat pozitiv cu coronavirus. Acum este la un spital de boli infecțioase din Capitala.Șeful Corpului de Control a fost in contact cu multe...

- Un angajat de la Aeroportul ”Henri Coanda” a fost diagnosticat cu coronavirus, conform purtatorului de cuvant al aeroportului, Valentin Iordache, care a precizat ca acesta a prezentat lista persoanelor cu care a intrat in contact si este in curs de desfasurare o ancheta epidemiologica.

- La Liga a fost suspendata pentru urmatoarele doua saptamani, dupa ce un baschetbalist de la clubul Real Madrid a fost diagnosticat pozitiv cu noul coronavirus, potrivit Mediafax.Liga Profesionista de Fotbal din Spania a anunțat ca La Liga se va opri cel putin pana la finalul lunii martie,…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea anunta inca 3 persoane cu test pozitiv de coronavirus in Bucuresti, acestea fiind fiul, nora si nepotul barbatului de 60 de ani eja diagnosticat, care a fost internat initial la Spitalul ”Dimitrie Gerota”.

- România are 5 cazuri de coronavirus, dupa ce înca un caz a fost confirmat astazi. Este vorba despre un tânar care a intrat în contact cu barbatul de 47 de ani din Timișoara, diagnosticat ieri cu coronavirus. Tânarul era deja izolat la domiciliu, pentru…