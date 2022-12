Un an roller-coaster: dolar și durere A fost un an spectaculos pentru dolarul american. A reușit sa urce pana la sfarșitul lunii septembrie la cel mai inalt nivel din 2002 incoace. De atunci, a suportat o scadere de peste 9% și continua sa aiba o tendința descendenta. O privire asupra graficului sugereaza ca un alt mare raliu al dolarului s-a incheiat. […] The post Un an roller-coaster: dolar și durere first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

