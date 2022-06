Un an cu dor de Maica Siluana Pe 8 iunie s-a implinit un an de cand iubita noastra Maica Siluana a fost chemata la Domnul. Nu doar amintirea sa ramane vie in constiinta noastra, a celor ce am avut bucuria de a o cunoaste, ci si cuvintele sale inspirate de Duhul sunt mereu lucratoare. Va anunt, in premiera, ca este in curs de finalizare, la Editura Doxologia, un calendar pentru anul viitor care va contine, pe fiecare din cele 365 de pagini, cate un text extras din cartile si din raspunsurile date de Schimonahia Siluana Vlad pe site-ul Centrului de Formare si Consiliere Sfintii Arhangheli "Mihail si Gavriil". Ilustratiile sunt… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cateva mii de ratuste de plastic s-au avantat in raul Cibin intr-o cursa deja traditionala cu scop caritabil. Jucariile, cumparate de fiecare participant, contribuie la dotarea si renovarea centrului de plasament Gulliver, pentru copiii si tinerii aflati in dificultate.

- Deputații se intrunesc intr-o noua ședința la Parlament. Pe ordinea de zi sunt 18 proiecte, printre care și eliberarea din funcția de director al Serviciului de Informații și Securitate, Alexandr Esaulenco și numirea unui nou șef.

- StudentInvest: Credite de pana la 50.000 de lei, pentru studenți. La ce pot fi folosiți banii. Informații oficiale Ministerul Familiei a pus in dezbatere publica un proiect de Ordonanța de Urgența care prevede inființarea programului „StudentInvest” destinat studenților cu varsta de 18-31 de ani. Aceștia…

- Tichetele pentru persoanele vaccinate vor fi distribuite la Primarie Avand in vedere incetarea activitaților centrelor de vaccinare inființate in alte spații decat cele din unitațile sanitare, Primaria Municipiului Iași va distribui tichetele de masa persoanelor vaccinate impotriva COVID–19 (cu schema…

- La Editura „Caiete Silvane” a aparut cartea semnata de Traian Oros: „Somes-Uileac. Aspecte istorice din secolele XIX-XX”, in Colecția Monografii, cu o prefața de prof. dr. Augustin-Leontin Gavra. Cartea „Somes-Uileac. Aspecte istorice din secolele XIX-XX”, scrisa de dl Traian Oros reuneste noi studii…

- Centrul de Informare si Promovare Turistica Gherla va gazdui vineri, 15 aprilie 2022, de la ora 17, lansarea cartii „Povestile Transilvaniei”, de Gabriel-Virgil Rusu. Cartea in doua volume cuprinde povestile nespuse ale Transilvaniei, cu razboaie, intrigi, asasinate, viața de la curte din secolele trecute.…

- In fuga din calea razboiului declansat in tara lor, cateva zeci de ucraineni si-au facut timp sa viziteze Iasul, orasul in care au poposit o perioada mai lunga sau mai scurta de timp. Ajunsi la Centrul de Informare Turistica, situat in cladirea Cinematografului Victoria, ucrainenii au vrut sa stie ce…

- „Arca poeziei. 50 de poeți straini in selecția lui Viorel Mureșan”, Editura „Caiete Silvane”, colecția „Poesis”, 2022. Cartea va fi lansata vineri, 25 martie 2022, intre orele 16-18, in Sala „Porolissum” a Centrului de Cultura și Arta al Județului Salaj in cadrul celei de-a 14-a ediții a Zilelor revistei…