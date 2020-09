Stiri pe aceeasi tema

- Un cetatean american este vizat de proceduri judiciare in Thailanda, din cauza ca a postat un comentariu negativ, pe site-ul Tripadvisor, cu privire la un complex turistic, care a depus plangere, au anuntat sambata autoritatile, relateaza AFP.In cazul in care este gasit vinovat, Wesley Barnes,…

- Doi tineri, de 16 și 19 ani, au batut cu pumnii și picioarele un barbat pana l-au omorat. Incidentul a avut loc in Blaj, in noaptea de sambata spre duminica, iar cei doi tineri au fost reținuți.Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Alba, procurorii au dispus punerea…

- Imagini revoltatoare de la Centrul Rezidențial pentru Persoane Varstnice din Fagaraș. Gandaci prin saloane, prin paturi și chiar pe varstnicii imobilizați la pat, paine mucegaita și chiar angajați ai centrului care dorm afara, scrie Fagarașul Tau. Imaginile au ajuns și la Primaria Fagaraș iar in cadrul…

- Astazi, 28 august 2020, in jurul orei 01.00, pe DN 1, in afara municipiului Aiud, un barbat de 39 de ani, din Teiuș, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism in direcția Teiuș – Aiud, nu a pastrat o distanța de siguranța fața de un autovehicul special care era oprit, pe partea carosabila, pentru…

- Ieri, 24 august 2020, polițiștii din Cugir au intocmit dosar de cercetare penala, sub aspectul savarșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului, fața de un barbat de 56 de ani, din Cugir. Acesta a fost depistat de polițiști, in seara zilei de 20 august, in timp ce conducea un autoturism,…

- Cel puțin 30 de oameni au fost arestați in Hong Kong, inclusiv un barbat care purta un steag pro-independența, dupa ce a intrat in vigoare o noua lege „anti-protest” impusa de Beijing, noteaza BBC. Pentru a dispersa unii protestatari adunați pentru a marca 23 de ani de la incheierea stapanirii britanice…