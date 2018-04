Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 18 ani este acuzat ca si-a ucis iubita cu mai multe lovituri de cutit si a ingropat-o apoi intr-o padure din apropiere de Ramnicu Valcea. Crima oribila ar fi avut loc in urma cu aproximativ doua saptamani, insa cadavrul tinerei a fost descoperit in acesta dimineața de autoritați.…

- Omul de afaceri clujean Ioan Bene, condamnat la 3,8 ani de inchisoare cu executare, ramane in custodia autoritatilor italiene. Dupa pronuntarea sentintei in Romania, Bene a refuzat sa se predea pentru executarea pedepsei si a plecat in Italia.

- Nikolas Cruz, autorul atacului armat din Parkland, Florida, a primit 200 de scrisori de dragoste in inchisoare, a declarat avocatul Howard Finkelstein, care aparține de Broward County. Pe langa scrisorile de dragoste, la penitenciarul unde este incarcerat tanarul de 19 ani au ajuns și numeroase scrisori…

- Rapperul american DMX a fost condamnat la un an de inchisoare cu executare, pentru evaziune fiscala, dupa ce a incheiat o intelegere cu autoritatile care i-a permis evitarea unei pedepse mai dure, potrivit tmz.com. Pentru cele 14 capete de acuzare - printre care se numara evaziune fiscala,…

- Reprezentanții IJP Cluj au confirmat pentru actualdecluj.ro ca Ioan Bene a fost gasit in Italia, fara a preciza insa daca acesta s-a predat sau a fost identificat de autoritați. Autoritatile italiene au notificat autoritațile romane in 20 februarie, la o zi dupa ce Bene a fost gasit in localitatea…

- Zhong Kun Jiang, proprietarul unui restaurant japonez din Florida, a gustat din sos in cadrul unei verificari de rutina si a ramas surprins de usturimea preparatului. Dupa ce a verificat camerele de supraveghere, acesta a descoperit ca unul dintre bucatari, Margarito Padillo (54 ani), turna…

- Un barbat dat in urmarire internationala de autoritatile romane, condamnat pentru talharie calificata urmata de moartea victimei, a fost depistat in urma colaborarii dintre politistii romani si autoritatile spaniole. In urma unei informatii detinute de politistii suceveni, Marian Costel Stan, in ...