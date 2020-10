Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul gripal va incepe in ianuarie, afirma Alexandru Rafila, și va avea intensificari in februarie – martie. Masurile individuale de protecție in contextul Covid au determinat intarzierea sezonului gripal, potrivit acestuia. Intrebat, miercuri, la Digi24, daca au fost deja raportate suprapuneri de…

- (Foto: Inquam Photos / Ciprian Petcut) Romania a incheiat cea mai grea saptamana inregistrata de la inceputul pandemiei de COVID-19, cu cele mai multe infectari depistate și cea mai mare rata de pozitivare a testelor. In acest context, cu o medie de puțin peste 20.000 de teste efectuate zilnic, Romania…

- Ingrijorarea mare a Organizației Mondiale a Sanatații, pentru Europa, este pentru lunile noiembrie - decembrie in ceea ce privește creșterea numarului de cazuri de Covid. „Eu sper ca virulența acestui microorganism sa scada”, declara Alexandru Rafila. Membru in comitetul executiv al Organizației Mondiale…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, susține ca in urmatoarea perioada numarul de cazuri Covid-19 din țara noastra va fluctua. El atrage atenția și spune ca nu am scapat inca de pericol.„Vom avea zile cu un numar mai mare de cazuri, dar vom avea și cu un numar mai mic. Menționam ca exista aceleași…

- Alexandru Rafila, directorul Societații Romane de Microbiologie, a declarat ca in perioada urmatoare numarul de cazuri de COVID-19 in sectiile de terapie intensiva si decesele vor creste, informeaza Agerpres.Romania a inregistrat 1.378 de cazuri noi de COVID-19, cel mai ridicat numar de la debutul pandemiei,…