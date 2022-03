Miliardarul rus Oleg Deripaska – fondatorul gigantului rus al aluminiului Rusal – a transmis pe Telegram un nou mesaj in care cere pace in Ucraina „cat mai curand posibil”, scrie BBC . Reacționand la o afirmație a istoricului israelian Yuval Noah Harari despre invazia Rusiei in Ucraina, miliardarul rus a fost de acord cu Harari ca „avem nevoie de pace”. Deripaska – care a fondat unele dintre cele mai mari companii industriale din Rusia – a adaugat ca „intreaga lume va fi diferita, iar Rusia va fi diferita” in urma conflictului. Washingtonul a impus sancțiuni impotriva lui Deripaska și a altor…