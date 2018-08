Un alpinist arădean va urca la peste 6.800 de metri, în Himalaya Ama Dablam este localizat in muntii din Himalaya (Nepal) si este situat la 27 grade latitudine nordica si 86 grade latitudine estica. Este inconjurat de mai multe varfuri de 8.000 de metri (Everest, Makalu, Lhotse, etc) si ofera o panorama deosebita. Varful, cu altitudinea de 6.856 m, este caracterizat ca fiind unul din cele mai impunatoare si frumoase varfuri din lume. Care este scopul expediției? Cei doi alpinișit care vor escalada acest varf in luna octombrie au plecat de la premisa ca intr-o ora de mers pe munte, organismul nostru arde 1.500 de calorii, iar oamenii care urca frecvent pe munte… Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

Sursa articol: aradon.ro

