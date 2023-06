Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un recent studiu publicat in revista Food Science and Nutrition, cercetatorii au examinat asocierea dintre consumul total de carne, care include atat carnea roșie, cat și cea alba, și incidența regionala și globala a bolilor cardiovasculare, potrivit news-medical.net.

- Mai multi parlamentari PSD, inclusiv actualul ministru al Agriculturii, au depus, la Parlament, un proiect de lege de reglementare a sectorului carnii, propunand, intre altele, interzicerea comercializarii pe piata interna a carnii sintetice obtinuta in laborator din celulele de la animale, iar operatorii…

- Carnea a devenit din ce in ce mai scumpa in ultima perioada, ceea ce a dus la considerarea acesteia ca un lux pentru mulți oameni. Un kilogram de carne de porc poate ajunge sa coste aproximativ 30 de lei, iar prețurile cresc in continuare considerabil.Producatorii de carne se apara și spun ca aceasta…

- In aceasta perioada, riscul dezvoltarii obezitati s-a amplificat foarte mult, iar una dintre cauzele cele mai importante se considera a fi consumul de carne de pui. In urma studiilor, s-a constatat ca puiul crescut cu actuala tehnologie, chiar si cel ecologic, vandut pentru consum uman, ofera mai multa…

- Aproximativ 18 milioane de mici sfaraie pe gratarele romanilor in minivacanta de 1 Mai . Cererea de mici pentru minivacanta de 1 Mai din acest an s-a majorat cu circa 30% fata de aceeasi perioada a anului trecut, productia estimata de procesatori fiind de aproximativ 18 milioane de mititei, ceea ce…

- Cartofii prajiți se afla in topul preferințelor culinare ale romanilor. Ușor de pregatit și extrem de gustoși, aceștia par a fi varianta mereu la indemana atunci cand ritmul vieții este alerta, dar și in cazul ieșirilor cu familia și prietenii. Cel mai recent studiu realizat de o echipa de cercetatori…

- Victorie a micilor crescatori de porci din Romania. Proiectul de act normativ cunoscut ca ”Legea porcului” a fost adoptat in Parlamentul Romaniei, iar din textul final al viitoarei legi a fost eliminata limitarea numarului de animale in gospodariile țaranești, scrie agrointel.ro.Proiectul de lege inițiat…

- Consumul de oua in perioada Sarbatorilor Pascale creste cu aproximativ 50% fata de o luna obisnuita, ceea ce inseamna ca un roman mananca, in medie, aproximativ 30 oua, sustine presedintele Uniunii Crescatorilor de Pasari din Romania (UCPR), Ilie Van.