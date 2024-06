Stiri pe aceeasi tema

- Alarma de incendiu s-a declansat in timpul nopții la un hotel din Mamaia, iar 30 de persoane s-au evacuat. Pompierii au verificat fiecare etaj si au constatat ca incendiul nu se confirma. O tigara electronica ar fi declanșat alarma. Pompierii au fost solicitati sa intervina, in noaptea de vineri spre…

- Ministrul de externe din Kosovo a declarat ca țara sa este convinsa ca Rusia trebuie sa piarda razboiul din Ucraina, pentru ca acest conflict sa nu se extinda și mai mult in Europa. Donika Gervalla-Schwarz, sefa diplomatiei kosovare, a transmis ca sprijinul tinerei sale națiuni pentru Ucraina este necondiționat…

- Sase cadavre au fost descoperite intr-o singura zi in raul Tisa, la granita dintre Romania si Ucraina. Patru dintre cadavre se aflau pe partea ucraineana, iar celelalte doua pe partea romana. Barbații din Ucraina continua sa fuga de razboi. Unii trec ilegal granita in Romania, fie prin raul Tisa, fie…

- Al doilea suspect din cazul crimei de la Sibiu, in care victima a fost omul de afaceri Adrian Kreiner, va fi extradat. Barbatul a fost de acord sa fie adus in țara. Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anuntat sambata ca luni, incep procedurile in vederea predarii unuia dintre inculpatii in cazul uciderii…

- Panica pe Aeroportul Heathrow din Londra, dupa ce doua avioane de pasageri s-au acroșat pe pista. Din fericire, nimeni nu a fost ranit. Un Boeing 787-9 terminase un zbor si nu mai avea pasageri la bord, incepuse remorcarea. In timpul procedurii, varful unei aripi a atins un avion al British Airways…

- O portiune din tavanul unui supermarket din Capitala s-a prabusit joi. In interior se aflau mai mulți clienți, o femeie de 70 de ani fiind ranita și transportata la spital. Potrivit ISU București-Ilfov, incidentul a avut loc intr-un supermarket de pe strada Liviu Rebreanu. „La un supermarket s-a desprins…

- Oana Sivache va fi inlocuita din funcția de director al Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti, dupa ce procurorii i-au interzis sa ocupe functia de director pentru 60 de zile. ” Am primit de la avocatul doamnei, ca DNA-ul nu s-a invrednicit sa trimita oficial, am primit faptul…

- Elevii de la aproximativ 40 de licee din Franța au primit in spatiul lor digital de lucru (ENT) un mesaj de amenintare cu decapitarea. Autorul, care se revendica de la gruparea jihadista Statul Islamic (SI), ameninta și ca institutiile respective de invatamant vor exploda joi, la ora locala 15.00 (16.00,…