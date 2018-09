Stiri pe aceeasi tema

- Thom Yorke, solistul trupei britanice Radiohead, a anuntat marti lansarea primului sau album ce contine coloana sonora a unui film, cea a lungmetrajului cu accente horror "Suspiria", regizat de Luca Guadagnino si prezentat sambata la Festivalul de la Venetia, informeaza AFP. Acest album,…

- Pe nepusa masa, Eminem și-a lansat astazi, 31 august, cel de-al zecelea album de studio – ‘Kamikaze’, informeaza contactmusic.com. Legendarul rapper a lansat noul disc la doar noua luni dupa ce a scos pe piața ‘Revival’. In comparație cu majoritatea matetralelor sale discografice, nol album este compus…

- Cantareata si actrita Cher, care, la mijlocul lunii iulie, a anuntat ca va scoate pe piata un album cu coveruri ale unor hituri ale trupei ABBA, a lansat online "Gimme! Gimme! Gimme!", prima piesa de pe noul disc, potrivit huffingtonpost.com.

- Ariana Grande a lansat un al doilea single de pe al patrulea album de studio al ei, ''Sweetener'', intitulat ''God is a Woman'', relateaza vineri agentia de stiri UPI. Cantareata a incarcat melodia joi pe mai multe servicii de streaming si pe YouTube, alaturi de un videoclip…

- Cea mai cunoscuta trupa virtuala, Gorillaz a lansat un nou album, la doar un an dupa „Humanz”. Al 6-lea material discografic al trupei se numește „The Now Now” și include piesa „Hollywood” realizata in colaborare cu Snoop Dogg.

- Aeon Blank a lansat astazi prin Universal Music Romania cel mai nou single și videoclip al formației, numit I WISH I HAD A GUN. Single-ul este primul extras de pe noul album al trupei, care se va numi DYSTOPIA și care va fi lansat in toamna acestui an. Avand ca teme principale political corectness-ul…

- Cuplul vedeta de pe scena muzicala Beyonce si Jay-Z a lansat sambata un surprinzator album comun, pentru a-si celebra dragostea. Cei doi artisti care sunt sot si sotie au facut anuntul pe scena la Londra,...

- Arash, cantaretul si compozitorul, care a luat Discul de Platina in nenumarate randuri, Pitbull, rapperul care a spart topurile internationale, Nyusha, superstarul rus si Blanco, un artist in plina expansiune si-au unit fortele ca sa creeze piesa ”Goalie Goalie”. Aceasta este scrisa pentru Cupa Mondiala…