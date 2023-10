Un albaiulian de 34 de ani a ajuns în arestul poliției La data de 18 octombrie 2023, polițiștii din Alba Iulia au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 34 de ani, din Alba Iulia, care este cercetat pentru savarșirea infracțiunii de incalcarea de catre o persoana impotriva careia a fost emis un ordin de protecție a oricareia dintre masurile prevazute și dispuse prin ordinul de protecție. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca barbatul a incalcat obligațiile impuse prin ordinul de protecție, emis la data de 26 septembrie 2023, prin aceea ca, in perioada 1 – 17 octombrie 2023, ar fi contactat-o telefonic,… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

