Echipele de interventie au descoperit un al cincilea cadavru, la patru zile dupa o lunecare de teren produsa in Norvegia, a anuntat duminica politia, care continua cautarile a inca cinci persoane date disparute, informeaza AFP.



''Cu putin timp inainte de ora 6, a fost descoperit trupul unei persoane decedate'', a precizat politia intr-un scurt comunicat de presa.



La Ask, in municipalitatea Gjerdrum, la 25 de kilometri nord-est de Oslo, o alunecare de teren a avut loc in dimineata zilei de 30 decembrie, ingropand peste zece case si 31 de imobile si ducand…