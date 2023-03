Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul din Alep, din nordul Siriei, a fost lovit miercuri in zori de rachete israeliene, care au provocat pagube materiale, pentru a doua oara de la inceputul lunii, a indicat Ministerul Apararii sirian, potrivit AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Oameni chemati la proteste de partidul lui Ilan Sor au inceput sa se adune, duminica, la Chisinau, pentru a cere guvernului sa le plateasca integral facturile, in conditiile in care politia anuntase anterior ca s-ar fi pregatit cu aceasta ocazie provocari, in spatele carora ar fi serviciile speciale…

- Israelul a efectuat duminica raiduri aeriene asupra unui depozit de armament din vestul Siriei, ucigand doi combatanti pro-iranieni si ranind trei soldati, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) - transmite France Presse, potrivit Agerpres.''Loviturile israeliene au vizat un…

- Ministerul Apararii infirma informațiile potrivit carora spațiul aerian al Republicii Moldova ar fi fost survolat de rachete de croaziera lansate din Marea Neagra in timpul atacurilor din aceasta dimineața asupra localitaților din Ucraina. Astfel, intr-o declarație pentru Deschide.MD , Ministerul Apararii…

- Iranul va vinde probabil Siriei rachete sol-aer, a transmis vineri televiziunea de stat iraniana, pentru a contribui la intarirea apararii antiaeriene a acestei tari, aliat apropiat al Teheranului, in fata raidurilor aeriene israeliene.

- Un raid israelian cu rachete a lovit o cladire din cartierul Kafr Sousa, din centrul capitalei siriene, Damasc, in apropierea unui amplu complex de securitate, langa instalatii iraniene, in primele ore ale zilei de duminica, potrivit martorilor si unei surse oficiale, informeaza Rador. Fii…

- Rusia inregistreaza cele mai numeroase victime de la prima saptamana de invazie in Ucraina, potrivit celei mai recente actualizari de informatii publicata de Ministerul Apararii al Marii Britanii, relateaza The Guardian. Armata britanica considera ca in ultimele 2 saptamani, Forțele Armate Ruse au avut…

- Statul Major al armatei ucrainene a anunțat vineri dimineața ca doua rachete Kalibr trase de ruși au traversat spațiul aerian al Republicii Moldova și al Romanei. Ministerul Apararii de la Chișinau a transmis intr-un comunicat oficial ca o racheta a traversat spațiul ei aerian, in vreme ce Ministerul…