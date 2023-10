Un aeroport din România se închide pentru zece zile. Toate zborurile sunt redirecționate către București Toate zborurile din și spre aeroportul din Craiova vor fi mutate, in perioada 16-25 octombrie, pe Aeroportul „Henri Coanda” București – Otopeni. Motivul acestei redirecționari a zborurilor o constituie lucrarile de construcție și modernizare care vor fi efectuate la pista aeroportului din Craiova. „In perioada 16-25 octombrie vor avea loc o serie de lucrari in cadrul proiectului de extindere și modernizare, care constau in amenajarea suprafeței nivelate a benzii pistei și amenajarea ariei de siguranța, iar toate cursele se vor muta, in aceasta perioada, pe Aeroportul Internațional Henri Coanda”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vești noi pentru romanii care se pregatesc sa calatoreasca cu avionul in urmatoarea perioada. Un aeroport din țara noastra se inchide pentru zece zile. Toate zborurile sunt redirecționate catre București.

- Toate zborurile din și spre aeroportul din Craiova vor fi mutate timp de zece zile pe aeroportul „Henri Coanda” din București in octombrie 2023, anunța Boardingpass. Directorul aeroportului din Craiova a anunțat oficial ca zborurile spre și dinspre Craiova programate pentru perioada 16-25 octombrie…

- Toate zborurile din și spre Aeroportul din Craiova vor fi mutate timp de zece zile pe aeroportul „Henri Coanda” din București in octombrie 2023, anunța Boardingpass. Directorul Aeroportului din Craiova a anunțat oficial ca zborurile spre și dinspre Craiova programate pentru perioada 16-25 octombrie…

- Octombrie 2023 “Drum expres Craiova – Pitesti” Construcția proiectului „Drum expres Craiova – Pitești” va asigura o conexiune directa la rețeaua de transport TENT-T Core existenta și reprezentata de coridorul IV Pan european, care va asigura accesibiliate la nivel național, dar și internațional pentru…

- Irina Begu (Romania, 66 WTA) nu a mai jucat niciun meci de la US Open, pe 29 august, iar perioada de inactivitate a sportivei din București se prelungește. Irina Begu și-a anunțat fanii ca nu va participa la niciun turneu in China, țara care gazduiește o serie de competiții de top in aceasta perioada.…

- Romanii din diaspora s-au intors acasa pentru minivacanta de Sfanta Maria. Potrivit agentiei de turism online Vola.ro, romanii au rezervat, doar intre 10-15 august, 21,25% din zborurile totale rezervate pe platforma in aceasta luna. Tariful mediu pentru un zbor catre Romania in perioada sarbatorii de…

- Compania aeriana HiSky a anunțat ca a pus la vanzare bilete de avion pe patru rute proprii cu conexiune pe Aeroportul Internațional ”Henri Coanda” (Otopeni) din București. Doua dintre aceste rute sunt operate de pe Aeroportul Internațional ”Avram Iancu” din Cluj-Napoca spre Bruxelles (Belgia) și Malaga…

- Patronul covasnenilor, Laszlo Dioszegi, deține propria fabrica de panificație in orașul Sfantu Gheorghe. Omul de afaceri de 52 de ani și-a facut un renume in panificație. Tot mai mulți oameni spun ca painea lui Dioszegi de la Sfantul Gheorghe este cea mai buna din Romania. “La piața Obor se gasește…