- Panica! Pompierii botoșaneni au taiat inelele de pe degetul umflat al unui adolescent Pompierii botoșaneni au fost solicitati sa intervina in sprijin la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Județean “Mavromati” Botoșani pentru taierea a doua inele de pe degetul unui adolescent. S-a intamplat in…

- Virusul pestei porcine africane este in continuare intalnit in judetul Botosani, vizati fiind porcii domestici, dar si cei mistreti. Anul trecut, au fost inregistrate 12 focare la porcii domestici și s-au confirmat 19 cazuri de pesta porcina africana la mistreți. Medicii veterinari au identificat animalele…

- Remediul babesc pentru mahmureala care nu da greș. Metoda “cui pe sui se scoate“ nu este recomandata de medici Dupa o noapte de pomina, in care s-au distrat cat pentru un an, turistii au folosit diferite retete pentru a scapa de mahmureala. De la bauturi fine, s-a virat brusc la zeama de varza si muraturi,…

- Accident in municipiul Botoșani. O fata de 18 ani a fost dusa la spital O tanara in varsta de 18 ani a avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce mașina pe care o conducea a fost implicata intr-un accident rutier. Evenimentul s-a produs, in urma cu puțin timp, pe strada Imparat Traian din municipiul…

- La Bihor un pensionar a murit dupa ce a folosit rumeguș și uleiuri uzate. Iar la Botoșani un barbat de 99 de ani a ajuns la spital in stare grava dupa ce a facut focul in soba cu benzina. Numarul cazurilor de arsuri a crescut odata cu venirea sezonului rece, iar in special sunt batranii cei care pun…

- Caddy de la BUG MAFIA a ajuns de urgența la spital, unde medicii i-au transmis o veste foarte proasta. Vedeta a suferit un infarct. Vezi in randurile de mai jos in ce stare se afla artistul. Caddy de la BUG MAFIA a ajuns la spital, dupa ce a facut infarct Așadar, vești proaste pentru Caddy, de la celebra…