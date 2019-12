Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in Giurgiu, informeaza antena3.ro.O femeie, de 71 de ani, si a pus capat zilelor duminica dimineata.Aceasta s a aruncat de la etajul patru al apartamentului in care locuia, situat intr un bloc pe soseaua Bucuresti.La fata locului a sosit un echipaj de la SAJ Giurgiu. In ciuda manevrelor de…

- Un barbat de 62 de ani și nepotul sau de 3 ani și au cazut aseara de la etajul doi pe casa scarii, intr-un bloc, informeaza Bistrițeanul.ro. Medicii au gasit ambele victime inconștiente și in stop-cardiorespirator, insa bunicul baiețelului nu a raspuns manevrele de resuscitare. Copilul a supraviețuit,…

- Medicii de la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din Capitala au declarat, marți, ca starea copilului din Vaslui, peste care au cazut haine in flacari, este critica și șansele de supraviețuire sunt mici, potrivit Mediafax.Purtatorul de cuvant al Spitalului Clinic de Urgența pentru Copii „Grigore…

- Un tanar in varsta de 26 de ani și-a pierdut viața dupa ce a cazut de la etajul unui bloc de pe strada 1 Mai din municipiul Dej. Tragedia s-a petrecut azi-dimineața. Tanarul de 26 de ani a cazut de la etajul 4 al unui bloc de pe strada 1 Mai. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat de…

- O adolescenta de 15 ani a murit, luni seara, dupa ce s-a prabusit in gol de la inaltime, ea fiind gasita de un trecator langa un hotel aflat in lucrari de constructie, din statiunea Olimp, relateaza Agerpres. Tragedia a avut loc in zona Hotelului Oceanic. Adolescenta, pe nume Ștefania, a cazut de la…

- Un barbat de 43 de ani a daruit viața altor patru oameni, dupa ce cazut de la etajul patru al unui bloc și a intrat in moarte cerebrala, iar sora lui și-a dat acordul pentru prelevarea de organe. Medicii au prelevat inima, ficatul, rinichii si corneea barbatului, anunța Agenția Naționala de Transplant…

- Un copil in varsta de 13 ani din judetul Bistrita-Nasaud a fost ranit grav, miercuri, dupa ce a cazut de la etajul al doilea, prin balustrada scarilor, la Scoala Gimnaziala "Mihai Eminescu" Nasaud, a anuntat managerul Serviciului Judetean de Ambulanta (SJA), Annabella Muzsi.Potrivit acesteia,…