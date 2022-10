Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo trece printr-o perioada ingrozitoare la Manchester United. In campionat este folosit foarte puțin, iar antrenorul Erik ten Hag ii ofera mai multe șanse in cupele europene, intr-o competiție de „mana a doua”. Decizia olandezului este criticata de fostele glorii ale echipei: Roy Keane…

- Dolores Aveiro, mama lui Cristiano Ronaldo (37 de ani), a anunțat ca portughezul va juca la Sporting Lisabona anul viitor. Deși a vrut sa plece de la Manchester United inca din aceasta vara, Ronaldo nu a reușit sa iși gaseasca o alta echipa. Dorința portughezului a fost sa joace și in acest sezon in…

- Un bust al poetului national Mihai Eminescu va fi dezvelit in curand in orasul statiune Covasna. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- Cristiano Ronaldo a stranit o mulțime de reacții. Dupa caștigul din meciul cu Sheriff Tiraspol, fotbalistul, focusat pe meci, a facut un gest care a adus discuții printre microbiști. Cum au reacționat fanii dupa ce starul portughez a refuzat sa faca o poza cu un cadru medical prezent la partida de fotbal.

- Cristiano Ronaldo, starul celor de la Manchester United, cel mai cunoscut fotbalist care a ajuns vreodata in capitala Republicii Moldova, a fost așteptat la aeroport de fani și le-a intors atașamentul printr-o fotografie devenita mema in vecini. Sheriff Tiraspol - Manchester United, duel din grupele…

- Dupa o vacanța mult așteptata, Gabriela Cristea a revenit pe micul ecran și prezinta „Mireasa – Capriciile iubirii”, sezonul 3. Fanii show-ului matrimonial au criticat-o pe vedeta. Gabriela Cristea a revenit la Antena Stars, insa fanii emisiunii pe care o prezinta au criticat-o aspru. Incantata ca s-a…

- Laura Cosoi și Cosmin Curticapean au impinit 7 ani de casnicie. Au impreuna trei fete și o relație discreta și mult admirata de cei din jur. Cu ocazia aniversari lor, actrița a postat mai multe imagini cu familia ei, alaturi de care a scris un mesaj. „Azi se implinesc 7 ani de la cununia civila. Ziua…

- Cristiano Ronaldo (37 de ani), titular in amicalul Manchester United - Rayo Vallecano 1-1, i-a enervat pe fanii „diavolilor”, dupa ce a aparut informația ca portughezul ar fi plecat de la stadion inainte de finalul partidei. „Regele joaca duminica”, scria Ronaldo pe Instagram zielele trecute. ...