- Un adolescent beat și fara permis de conducere a provocat un accident cu cinci victime intr-o padure din Snagov, inforemaza Mediafax. El a condus o mașina care a lovit violent un copac. Cinci tineri au ajuns la spital.Accidentul a avut loc sambata pe parcursul nopții.

- Accident de circulație, joi, in localitatea hunedoreana Petroșani. Un tanar a lovit cu mașina un autoturism parcat, iar polițiștii au descoperit ca acesta nu are permis de conducere și ar putea fi drogat. „La data de 4 aprilie 2024, in jurul orei 10:12, un tanar de 19 ani, din municipiul Petroșani,…

- La data de 23 martie 2024, in jurul orei 17.30, polițiștii rutieri din Sebeș au intervenit la un accident rutier, soldat cu pagube materiale, produs in zona intersecției strazilor Augustin Bena cu Mihail Kogalniceanu din municipiu. Din cercetari a rezultat ca un barbat de 56 de ani, din Cugir, in timp…

- Un barbat, de 79 de ani, fara permis de conducere, a fost implicat ieri intr-un accident rutier la Turceni, Gorj. La fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție rutiera, care a stabilit faptul ca un barbat de 79 de ani, in timp ce conducea un autoturism, din direcția Turceni – Rovinari nu s-ar fi…

- Senatul a adoptat tacit, luni, un proiect initiat de deputati PNL, care propune anularea pe viata a permisului conducatorului auto daca acesta a provocat un accident soldat cu pierderi de vieti omenesti, fiind sub influenta bauturilor alcoolice sau a drogurilor.

- Duminica, 28 ianuarie 2024, in jurul orei 19.00, polițiștii din Aiud au intervenit pe strada Ștefan cel Mare din Aiud, unde s-a produs un accident rutier, soldat cu pagube materiale. Din primele cercetari, a rezultat ca un tanar de 25 de ani, din comuna Sanpetru de Campie, județul Mureș, in timp ce…

- La data de 24 ianuarie 2024, polițiștii Postului de Poliție Jidvei au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 34 de ani, din comuna Jidvei, care, in seara zilei de 23 ianuarie, fara a poseda permis de conducere și fiind sub influența bauturilor alcoolice, a provocat un accident…