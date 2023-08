Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent in varsta de 17 ani si-a pierdut viata si o tanara de 19 ani a fost grav ranita intr-un accident produs in noaptea de sambata spre duminica intr-un parc de distractii dintr-o statiune de pe litoral in sudul Frantei, a anuntat Raphael Balland, procurorul general din Beziers, relateaza AFP,…

- Un accident produs marti, pe 18 iulie, in Bistrita, a dus la moarte unui barbat de 42 de ani. In impact au fost implicate un autotren si o bicicleta. Inspectoratul de Politie Judetean Bistrita Nasaud a anuntat intr un comunicat de presa ca ieri, la data de 18 iulie, politistii din cadrul Serviciului…

- Un accident grav a avut loc in cursul zilei de vineri, 23 Iunie 2023, pe Autostrada A1 la kilometrul 225, judetul Sibiu.Potrivit IPJ Sibiu, Politistii BPA A1 au intervenit la un accident rutier deosebit de grav, produs pe A1, la kilometrul 225, pe breteaua care face legatura intre A1 si DN 7.Din primele…

- Doua persoane au murit intr-un accident produs pe breteaua de legatura dintre A1 și DN7, din Sibiu, de un tanar de 22 de ani, care nu avea permis de conducere, au stabilit polițiștii. Atat el, cat și pasagerul, ambii din Hunedoara, au murit. Poliția Sibiu a transmis, vineri dimineața, ca in urma verificarilor…

- Trei persoane si-au pierdut viata si ale doua au fost ranite in urma unui accident rutier care a avut loc sambata la intersectia dintre doua drumuri judetene, in judetul Sibiu, unde doua autoturisme s-au ciocnit, iar unul dintre ele s-a rasturnat, ramanand pe plafon. Printre raniti se afla un adolescent…

- Doi craioveni, o femeie de 62 de ani și un barbat de 65 de ani, au murit, luni, in urma unui accident produs in Giurgiu. Potrivit polițiștilor, o femeie de 35 de ani, din București, ar fi pierdut controlul direcției de mers pe DN 5, in municipiul Giurgiu. Autovehiculul a parasit partea carosabila și…

- Un barbat a murit, sambata dupa-amiaza, iar alti doi au fost raniti in timp ce incercau sa monteze o presa folosita pentru indoit si taiat tabla. Cei doi raniti au fost dusi la spital. Politistii anunta ca au deschis o ancheta, pentru a stabili imprejurarile in care s-a produs evenimentul. Incidentul…