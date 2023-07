Stiri pe aceeasi tema

- Prezent in episodul de vineri al emisiunii "Who's Talking to Chris Wallace" de la CNN, Damon a marturisit despre cum, in 2009, i s-a oferit nu doar rolul principal din "Avatar"-ul lui James Cameron, ci si un procent din castigurile filmului, relateaza HotNews.ro."Este ceva ingrozitor", a glumit Damon…

- Actorul Matt Damon a refuzat un rol important cu ani in urma - doar ca acest rol era unul care i-ar fi putut aduce castigatorului premiului Oscar peste 250 de milioane de dolari, scrie Digi24.ro .

- Gigi Becali, patronul FCSB, a dezvaluit ca a refuzat o oferta importanta pentru portarul Ștefan Tarnovanu (23 de ani). Omul de afaceri a declarat ca varul sau, impresarul Ioan Becali, i-a prezentat o oferta de 3 milioane de euro, pe care a refuzat-o. VIDEO Gigi Becali a refuzat o oferta pentru Ștefan…

- Ilie Dumitrescu (54 de ani), fostul internațional roman, a dezvaluit ca Gigi Becali (65 de ani), patronul de la FCSB, a refuzat 15 milioane de euro pentru doi jucatori. In 2019, dupa Campionatul European de tineret, Becali a refuzat o oferta de 9 milioane de euro de la Sporting Lisabona pentru Florinel…

- Campioana Romaniei, Farul Constanța, a refuzat o oferta de doua milioane de lire sterline (aproximativ 2,3 milioane de euro), din partea gruparii engleze Fulham, pentru fundașul stanga Andrei Borza (17 ani). Tanarul jucator al trupei lui Gica Hagi are mari șanse sa plece de la Constanța in aceasta vara.…

- Liviu Varciu a cunoscut succesul cu trupa L.A. in urma cu mai bine de 20 de ani și, deși piesele lor au rupt topurile muzicale și fac furori și in prezent, artistul spune ca el și colegii sai nu s-au imbogațit din drepturile de autor, pentru ca nu le aparțin. Prezent la Unica Urban Party, Liviu a dezvaluit…

- O familie din Sidney, Australia, este laudata pentru ca a rezistat tentației de a-și vinde proprietatea dezvoltatorilor care au cumparat tot terenul din jurul ei, in ciuda faptului ca a primit oferte de zeci de milioane de dolari pentru ea, scrie odditycentral.com.Casa familiei Zammit a devenit una…

- Olimpiu Moruțan (24 de ani) se intoarce la Galatasaray dupa expirarea imprumutului la Pisa, insa echipa turca nu intenționeaza sa il pastreze. Dupa un sezon consistent in Serie B, la Pisa, Moruțan se va intoarce in Turcia. Internaționalul roman a ratat promovarea in Serie A cu echipa italiana, astfel…