- Reprezentantii Marii Britanii si cei ai UE isi reiau duminica negocierile la Bruxelles, pentru doua zile cruciale, destinate sa se ajunga la un compromis asupra unui acord post-Brexit, intr-o noua tentativa pentru a evita un esec cu consecinte grele economice, relateaza AFP. Acest "nou efort" a fost…

- Uniunea Europeana va continua negocierile cu Marea Britanie pentru ajungerea la un acord privind relatiile post-Brexit, dar un astfel de acord nu este dorit cu orice pret, a declarat, vineri, presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Mediafax."Negocierile UE-Marea Britanie:…

- Liderii statelor membre ale Uniunii Europene, care se reunesc joi la Bruxelles, sunt decisi sa-si exprime fermitatea cu privire la relatia post-Brexit cu Londra, in pofida presiunilor premierului britanic Boris Johnson, care lasa sa planeze amenintarea unei opriri a negocierilor, comenteaza AFP. Premierul…

- Regatul a parasit oficial Uniunea la 31 ianuarie si continua sa aplice reglementarile europene in perioada de tranzitie, pana la sfarsitul anului. In cazul in care nu se ajunge la un acord, in relatiile celor doua parti se vor aplica reglementarile Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC), care prevad…

- Premierul britanic Boris Johnson si presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-au pus de acord sambata sa „lucreze intens” pentru a ajunge la un acord comercial post-Brexit, relateaza AFP, citand serviciile de presa ale celor doi oficiali. In cursul unei videoconferinte, cei doi „au dat instructiuni…

