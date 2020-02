UMILINȚĂ: Un tânăr nevăzător a fost bruscat de un controlor de tren Silviu Roșu, un tanar nevazator, se plange ca a fost umilit de un controlor CFR: nu a fost lasat in vagonul cușeta cu cainele ghid, deși legea ii permite acest lucru. Tanarul spune ca a fost nevoie de intervenția Poliției pentru ca in cele din urma controlorul sa ii dea dreptate și sa il lase sa urce in tren impreuna alaturi de cainele... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

