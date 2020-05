Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 3 aprilie-15 mai au fost livrate la 123 de familii un total de 3298 de porții de ciorbe cu paine,de catre 6 voluntari (COVID-AID TgM și Salvamont). Beneficiarii programului ”Masa calda nevoiașilor” au fost pana in prezent 204 de copii, 33 persoane varstnice, 6 persoane cu dizabilitate, 4…

- Purtarea maștii care acopera nasul și gura este obligatorie incepand cu 15 mai 2020 in spațiile comerciale, mijloacele de transport in comun, la locul de munca și in alte spații inchise, urmare a Hotararii nr. 24 a CNSSU. Persoanele care nu respecta obligația de a purta masca in spațiile menționate…

- Asociația Divers din Tirgu Mureș, reprezentata de doamna Koreck Maria colaboreaza cu cei de la Fundația Transilvana Alpha, reprezentata de prof. dr. Alexandru Lupsa, pentru a livra mancare calda persoanelor vulnerabile. Fundația are o bucatarie care pregatește meniul zilei de luni pana vineri și primește…

- Cunoscutul mureșean pentru seria lui de fapte bune, Octavian Botos, alias MrOciu85 Fapte Bune , continua sa ajute și in plina pandemie de coronavirus. In episodul de astazi, acesta prezinta acțiunea de imparțire de maști de protecție in municipiul Tirgu Mureș. Fara multe alte comentarii, il felicitam…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Targu Mureș a luat decizia majorarii bursei sociale cu 1.500 lei, astfel incat studenții sa-și poata achiziționa un calculator (desktop, laptop sau tableta) necesar activitaților de instruire online. Rectorul UMFST,…

- Ca urmare a instituirii starii de urgența cauzata de raspandirea noului coronavirus Covid-19, membrii Filarmonicii de Stat din Tirgu Mureș sunt nevoiți sa stea acasa. Acest lucru nu i-a impiedicat sa ofere melomanilor momente de bucurie. Primul asemenea moment artistic, denumit “muzica din carantina”,…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Targu Mureș anunța organizarea, in perioada aprilie – iunie 2020, a cursurilor de pregatire online pentru viitorii candidați la admitere la Facultatea de Medicina, Facultatea de Medicina Dentara si la Facultatea de Farmacie.…

- In data de 10 aprilie am livrat a patra oara mese calde pentru 101 de copii, 16 persoane varstnice, 2 persoane cu dizabilitate, 1 persoana fara domiciliu și 12 persoane fara loc de munca in Tirgu Mureș și Singeorgiu de Mureș. Pana in prezent au fost livrate la 41 de familii un total de 292 de porții…