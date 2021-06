Umea (Suedia) și Tampere (Finlanda) au cel mai curat aer din Europa. Pe ce loc e Bucureștiul Orasul Umea din Suedia si orasul Tampere din Finlanda au cel mai curat aer din Europa, arata un top al Agentiei de Mediu a Uniunii Europene. In clasamentul celor 320 de localitați monitorizate sunt și 3 orașe din Romania, dar aflate in zona „roșie”. Particulele fine, poluantul cu cel mai mare impact asupra sanatatii in ceea ce priveste moartea prematura si imbolnavirile au fost, de asemenea, scazute in aerul din Funchal (Madeira), Tallinn (capitala Estoniei) si orasul norvegian Bergen, potrivit raportului citat de Agerpres. Lista calitatii aerului s-a bazat pe o evaluare a datelor din peste 320… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In clasamentul european apar 4 orașe din Romania: Bucuresti, Brasov, Timisoara si Botosani.Cel mai bine plasat este orasul Botosani, unde calitatea aerului este considerata moderata, orasul fiind plasat pe locul 223 din 323 de orase, arata clasamentul publicat joi de Agentia Europeana de Mediu, citat…

- Orasele Umea din Suedia si Tampere din Finlanda au cel mai curat aer din Europa, potrivit unui clasament al agentiei de mediu a Uniunii Europene (EEA), transmite dpa. In Romania, cel mai sanatos aer de respirat s-ar afla pe Valea Prahovei. Conform dpa, particulele fine, poluantul cu cel mai mare impact…

- Orasul Umea din Suedia si orasul Tampere din Finlanda au cel mai curat aer din Europa, potrivit unui clasament realizat recent de catre agenția de mediu a Uniunii Europene (EEA), transmite dpa, citata de Agerpres . Conform sursei citate, particulele fine, poluantul care afecteaza cel mai mult sanatatea…

- Orasul Umea din Suedia si orasul Tampere din Finlanda au cel mai curat aer din Europa, potrivit unui clasament recent al agentiei de mediu a Uniunii Europene (EEA), transmite dpa preluat de agerpres. Particulele fine, poluantul cu cel mai mare impact asupra sanatatii in ceea ce priveste moartea prematura…

- Orasul Umea din Suedia si orasul Tampere din Finlanda au cel mai curat aer din Europa, potrivit unui clasament recent al agentiei de mediu a Uniunii Europene (EEA), transmite dpa. Particulele fine, poluantul cu cel mai mare impact asupra sanatatii in ceea ce priveste moartea prematura si imbolnavirile…

- Nationala masculina de volei a Romaniei pastreaza sanse teoretice de calificare la Campionatul European 2021, dupa ce a invins formatia Slovaciei cu scorul de 3-1 (25-19, 16-25, 25-22, 25-15), duminica, in ultimul sau meci din Grupa E a preliminariilor, in Sala Olimpia din Ploiesti. Victoria in fata…

- Mai multe țari din lume au decis sa ridice carantina obligatorie pentru cei care s-au vaccinat impotriva coronavirusului. Printre acestea, se numara și Grecia, Israelul sau Insulele Azore. In cazul in care au trecut peste 10 zile de la rapel, in Grecia, turiștii nu mai sunt nevoiți sa stea in carantina.…

- Romania se afla pe locul 28 din 99 in topul statelor cu turism sustenabil realizat de Euromonitor International. Suedia se afla pe primul loc, urmata de Finlanda și Austria. Top 10 este completat de Etonia, Norvegia, Slovacia, Islanda, Letonia, Franța și Slovenia. In clasament, Romania…