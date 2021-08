Uzina Mecanica de la Sadu, Bumbești-Jiu, a mai cumparat un lot de utilaje pentru asamblarea muniției de infanterie. Bugetul achiziției este de cateva milioane de lei. In ultimii ani, fosta fabrica de armament din județul Gorj a derulat un plan de achiziții de linii tehnologice in vederea creșterii calitații muniție produse și pentru eficientizarea activitații. „Achiziție utilaje specifice necesare asamblarii și ambalarii muniției de infanterie calibru 7,62x54R mm cu tub de oțel: Lot 1 – Mașina de inserție capsa in tub cartuș = 3 bucați; Lot 2 – Mașina de asamblare cartuș = 2 bucați ; Lot 3 – Mașina…