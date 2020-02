Un cerșetor din Dubai ajunge sa caștige pe zi circa 2.500 de dolari, scrie presa araba. In urma cu aproximativ patru ani, un cerșetor din Dubai a caștigat 28.000 de dolari intr-o luna, potrivit Gulf News.

Acum, cerșetorii profesionisti sunt obișnuiți deja sa intre in Emiratele Atabe Unite cu acte in regula pentru a face bani. Iar sumele au crescut de la un an la altul. Potrivit poliției, unii dintre ei ajung in prezent sa caștige și 70.000 pe luna, enorm fața de multe salarii pe un an.

Cerșitul…