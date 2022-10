Stiri pe aceeasi tema

- Echipa pe care Laurențiu Reghecampf o antreneaza in Azerbaidjan a pierdut meciul cu liderul Qarabag cu scorul de 3-1. Mai mult presa din strainatate scrie despre el ca ar avea parte de defaimare in Romania, in urma scandalului cu soția sa Anamaria Prodan. Ce se intampla cu Laurențiu Reghecampf și echipa…

- Laurentiu Reghecampf (47 de ani) a pierdut derby-ul din Azerbaidjan. Qarabag – Neftchi Baku s-a incheiat cu scorul de 3-1, in etapa a 8-a a campionatului. Echipa antrenorului roman a condus la pauza. Israfilov a deschis scorul in minutul 24. Totusi, campioana en-titre a revenit spectaculos in repriza…

- Laurențiu Reghecampf s-a intors in Azerbaidjan dupa scandalul cu Anamaria Prodan, fosta lui soție. Sambata, echipa lui va juca pe terenul lui Karabah, liderul campionatului. Antrenorul lui Neftchi nu are postul in pericol, deși Anamaria Prodan a cerut clubului din Baku sa-l concedieze. Dupa apariția…

- Laurențiu Reghecampf incearca sa uite cat mai rapid scandalul din strada cu Anamaria Prodan și se concentreaza la fotbal. Echipa lui, Neftci Baku, are meci important sambata, in campionat, cu liderul Qarabag și antrenorul roman a explicat ce iși dorește de la jucatorii lui. Laurențiu Reghecampf, cu…

- Anamaria Prodan a starnit reacțiile controversate ale oamenilor, dupa ce in spațiul public au ajuns imagini in care se bate cu Laurențiu Reghecampf. Dupa acest moment, mai multe persoane publice au reacționat, iar printre acestea se numara și parintele Calistrat, care a criticat comportamentul impresarei.…

- Elena Merișoreanu a intervenit in conflictul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf. Artista de muzica populara a fost foarte vehementa in privința antrenorului, pe care l-a criticat dur deoarece a indraznit sa o loveasca impresara, care este, pana la urma, mama copilului sau, noteaza click.ro.…

- Scandalul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf a ajuns rapid și in presa din Azerbaidjan, iar jurnaliștii au scris ca oficialii clubului Neftci Baku iși susțin antrenorul. Acum circula o noua varianta, destul de stranie. Reghe s-ar fi impacat cu soția și ar avea mari șanse sa fie numit selecționerul…

- Ce spune Elena Merișoreanu despre bataia dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf. Cantareața de muzica populara intervine in scandalul momentului dintre cei doi soți aflați in plin proces de divorț. Cui ia apararea interpreta de folclor.