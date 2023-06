Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Auxerre, la care joaca Ionut Radu, a fost invinsa, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, de echipa Lens, in ultima etapa a campionatului Frantei. Echipa lui Radu a incheiat sezonul pe locul 17 si a retrogradat, scrie news.ro.Tot sambata, Paris Saint-Germain, cu Lionel Messi pe teren…

- PSG a securizat etapa trecuta al 11-lea titlu de campioana și le va prezenta fanilor trofeul in aceasta seara, in duelul cu Clermont, care inchide stagiunea. Toate meciurile rundei #38 se vor disputa de la ora 22:00. Va fi ultima partida pentru Messi și Sergio Ramos in tricoul campioanei Franței. Fostul…

- Dupa ce antrenorul Christophe Galtier a anunțat zilele trecute la conferința de presa ca Lionel Messi nu iși va prelungi contractul cu Paris Saint Germain, un alt fotbalist important al parizienilor a confirmat ca nu iși va prelungi acordul cu formația de pe Parc des Princes.

- Argentinianul Lionel Messi va juca ultimul meci pentru Paris Saint-Germain, sambata, impotriva echipei Clermont, a anuntat tehnicianul Christophe Galtier, potrivit Reuters. "Am avut privilegiul de a-l antrena pe cel mai bun jucator din istoria fotbalului. Acesta va fi ultimul sau meci pe Parc des Princes…

- Formația franceza Paris Saint-Germain a anunțat ca nu ii va mai prelungi contractul superstarului argentinian Lionel Messi, scadent in vara acestui an. Aceasta decizie vine imediat dupa ce șefii gruparii de pe Parc des Princes l-au suspendat pe fotbalistul sud-american pentru doua saptamani deoarece…

- Lionel Messi nu va mai continua la Paris Saint Germain din vara, dupa ce argentinianul a anunțat prin intermediul tatalui sau ca nu iși va prelungi contractul cu formația de pe Parc des Princes. Barcelona cauta soluții pentru a-l readuce in LaLiga.

- Atmosfera din tabara celor de la Paris Saint Germain nu este una prea liniștita. Oficialii clubului parizian sunt preocupați cu prelungirea contractului lui Lionel Messi, dar și gasirea unei soluții daca argentinianul va pleca de pe Parc des Princes.