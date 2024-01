Ultimul lot din drumul expres Lugoj – Filiași a rămas fără proiectant Drumul expres care leaga Lugoj de Filiași ramane sanatos in urma, la inceputul acestui an Compania de Drumuri a anulat și oficial contractul pentru proiectare al lotului 4. Caștigatoare era o companie turceasca, aceasta era pe faraș inca din toamna, dar acum a avut loc și anularea definitiva a licitației. Așa cum deBanat.ro estima din ... The post Ultimul lot din drumul expres Lugoj – Filiași a ramas fara proiectant appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

