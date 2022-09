Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de COVID-19 in numeroase ipostaze umoristice este prezenta la cea de-a XIX-a editie a Festivalului International de Film si Televiziune SIMFEST de la Targu Mures, in cadrul expozitiei de caricatura si pictura, vernisata luni seara, intitulata "Duelul Artelor", realizata de Mihai Panzaru…

- Presedinta postului public german de radio si televiziune ARD, unul dintre cele mai mari din lume, si-a anuntat joi seara demisia, in urma acuzatiilor legate de atribuirea controversata a unor contracte de consultanta si utilizarea fondurilor publice, noteaza AFP. Fii la curent cu cele mai…

- Reactorul de tip NuScale a trecut si ultimul test in fata reglementatorului american si practic va fi primul reactor modular mic din lume autorizat complet, inclusiv din punct de vedere al sigurantei in exploatare, astfel ca Romania va avea acces la cea mai noua tehnologie, a anuntat miercuri ministrul…

- Ultimul raport "Rule of law" scoate la iveala probleme in toate sistemele judiciare din țarile membre UE, iar Comisia Europeana iși incordeaza mușchii aratand ingrijorari si trimițand avertismente la pachet, catre statele membre. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ultimul termen al procesului privind extradarea din Bulgaria a fostului ministru al Turismului Elena Udrea, care are de executat in Romania o condamnare de 6 ani de inchisoare, se va desfasura vineri la Curtea de Apel din Sofia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Victor Rebengiuc a anuntat la Digi24 ca se retrage din activitate, dupa rolul din spectacolul „Tatal”, de Florian Zeller, pus in scena la Teatrul „Bulandra”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Absolvenți de liceu din Harkov au dansat vals in fața ruinelor școlii lor, in cadrul ceremoniei de absolvire, transmite presa ucraineana. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Opt persoane au fost ranite in urma coliziunii dintre doua autoturisme, pe DN 12C, in localitatea Neagra, noteaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu…