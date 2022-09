Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul privind implicarea Iuliei Vantur intr-un nou proiect de televiziune a luat prin surprindere mulți dintre fani. Mai ales avand in vedere ca a urmat o așa-zisa reconversie profesionala, devenind una dintre cele mai indragite cantarețe din India. Iulia Vantur a confirmat ca revine pe micile ecrane,…

- Imagini emoționante de la Londra. Mii de oameni s-au adunat in fața Palatului Buckingham pentru a-i aduce omagii reginei celui mai longeviv monarh din istoria Marii Britanii. Mulțimile adunate la Palatul Buckingham și la Castelul Windsor au izbucnit in lacrimi cand s-a anunțat moartea reginei.

- Duminica aceasta, echipa „Super Neatza cu Razvan si Dani” este pe post cu o editie speciala a emisiunii, sase ore de live, de la 09.00 si de la 17.00, la Antena 1. Ei sarbatoresc intoarcerea celor mai tari „Chefi la cutite”, show ce va avea premiera-maraton astazi, de la 20.00 si luni, marti si miercuri,…

- Recent, Catalin Cazacu și Ramona Olaru au fost filmați in timp ce se certau in fața unui club din Mamaia. Acum, prezentatorul de la Antena Stars face primele declarații despre ce se intampla in relația cu asistenta de la „Neatza cu Razvan și Dani”. Zilele trecute, Catalin Cazacu și Ramona Olaru au fost…

- Este inceputul sfarșitului pentru legendarul Dodge Challenger. Anul trecut, constructorul american a confirmat ca faimosul muscle car, așa cum il știm, va fi scos din fabricație in 2023. Succesorul sau va fi unul electric. Pentru a marca "pensionarea" lui Challenger, Dodge a creat noua serie finala…

- Range Rover SV primește o noua ediție speciala, exclusiva pentru piața din Statele Unite. Noua ediție se numește Carmel Edition și va avea o producție limitata la doar 17 exemplare. Modelul aduce o vopsea noua, bronz satinat, fiind o nuanța exclusiva acestei noi ediții. De asemenea, jantele de 23 de…

- Transformarile din Finala Te cunosc de Undeva! nu au fost deloc ușoare, iar la machiaj au fost surprinse reacțiile sincere ale tuturor! De cand au primit tema transformarilor, concurenții au știut ca va fi o mare provocare pentru ei!

- Transformarile din Finala Te cunosc de Undeva! nu au fost deloc ușoare, iar la machiaj au fost surprinse reacțiile sincere ale tuturor! De cand au primit tema transformarilor, concurenții au știut ca va fi o mare provocare pentru ei!