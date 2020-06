Ultimul clopotel la Colegiul National Militar Alexandru Ioan Cuza: Prima promotie de la reinfiintarea institutiei de invatamant liceal militar din Constanta. Cine este sef de promotie

Stiri pe aceeasi tema

- In Colegiile Nationale Militare "Mihai Viteazul" din Alba Iulia, "Dimitrie Cantemir" din Breaza, "Stefan cel Mare" din Campulung Moldovenesc, "Tudor Vladimirescu" din Craiova si "Alexandru Ioan Cuza" din Constanta vor avea loc joi, 11 iunie, in format restrans, festivitati scolare de absolvire a studiilor…

- Toți elevii din municipiul Constanța beneficiaza de transport gratuit cu autobuzele CT BUS. Aceștia trebuie sa prezinte la control doar carnetul de elev vizat pe anul in curs sau o adeverința de școlarizare. Nu este nevoie de alte documente, se arata intr-un comunicat transmis de CT BUS. Beneficiarii…

- Politistii constanteni au retinut un minor de 17 ani, banuit de savarsirea infractiunii de santaj. Minorul ar fi trimis un e mail catre o unitate de invatamant din municipiul Constanta, prin care ar fi constrans conducerea institutiei sa isi prezinte demisia, in mod contrar fiind folosite date si informatii…

- Reinfiintat in urma cu doi, Colegiul National Militar "Al.I. Cuza" din Constanta a reusit ca, in scurt timp, sa consemneze, prin elevii sai, indrumati de unii dintre cei mai valorosi profesori constanteni care au ales catedra "militarizata", numeroase premii la cele mai diverse concursuri nationale.Anul…

- Vineri, 21 februarie 2020 a avut loc Ceremonia publica de inaugurare a asociatieie WISTA Romania, la sediul Universitatii Maritime din Constanta, avand-o ca invitat special pe dna Angie Hartmann, membra a Comitetului Executiv WISTA International si reprezentanta a WISTA Grecia. In cadrul Ceremoniei…

- 24 ianuarie 1859 este ziua in care a devenit real visul romanilor de a se uni intr-o singura tara. Hora Unirii este simbolul bucuriei implinirii unui ideal istoric. Astazi se implinesc 161 de ani de la Unirea Principatelor Romane. Mica Unire, cum o mai numesc istoricii, reprezinta unificarea vechilor…

- Epidemia de Coronavirus ce a adus starea de urgenta decretata la nivelul Romaniei si masurile restrictive pot crea confuzie in randul cetatenilor. In acest context, pentru a veni in intampinarea nevoilor de informatii corecte si concrete a constantenilor, ZIUA de Constanta a demarat un amplu demers…

