- Statele Unite au anuntat ca ofera o recompensa de cinci milioane de dolari pentru orice informatie care va permite arestarea presedintelui Curtii Supreme a Venezuelei, Maikel Moreno Perez, inculpat in martie de justitia americana pentru spalare de bani, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Raluka a plecat din Deva la puțin timp dupa ce a implinit 18 ani, fiind incurajata de intreaga familie sa-și indeplineasca visul. Odata mutata in Capitala, artista a facut tot posibilul sa nu mai depinda financiar de parinții ei și a reușit din plin. Mai mult, in momentul de fața, Raluka este cea care…

- Statele Unite au anuntat miercuri faptul ca dubleaza suma recompensei pe care o ofera in schimbul oricarei informatii care sa conduca la prinderea noului lider al gruparii jihadiste Statului Islamic (SI), Amir Muhammad Said Abdal-Rahman al-Mawla, la zece milioane de dolari.

- BMW a confirmat in luna martie ca producția sportivului plug-in hybrid i8 va inceta, dupa aproximativ 6 ani de la debutul comercial. In tot acest timp, BMW a produs 20.500 de unitați i8 și i8 Roadster. Inițial, producția lui i8 trebuia sa inceteze in luna aprilie, insa pandemia de coronavirus SARS-CoV-2…

- Numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus confirmate la nivel mondial este de aproximativ 5 milioane, iar cel al deceselor a depasit 328.000, potrivit datelor Johns Hopkins University. Potrivit universitatii americane, pana in prezent au fost raportate 4.999.981 de contaminari si…

- Startup-ul Happeo, care ofera servicii de colaborare în cadrul afacerilor (social intranet platform), a obținut investiții de 12 milioane de dolari (serie A). Aceasta noua runda de finanțare va permite startup-ului sa-și accelereze dezvoltarea produsului și sa-și dezvolte echipele din Olanda,…

- Ultimul buletin informativ al Grupului de Comunicare Strategica, facut public astazi la ora 13, confirma trendul care a fost constatat și ieri: in Romania scade continuu procentul de cazuri confirmate cu COVID-19 din total teste efectuate. In ultimele 24 de ore, au fost efectuate 11.297 teste, fiind…

- Toyota a anunțat in aceasta saptamana ca a reușit sa depașeasca pragul psihologic de 15 milioane de hibrizi comercializați la nivel global. Performanța a fost realizata in cei 23 ani de ani care au trecut de la lansarea lui Prius in 1997 și ia in calcul atat mașinile vandute de Toyota, cat și cele comercializate…