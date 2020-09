O ocazie unica pentru liceeni de a parcurge primii pași in lumea filmelor de animație sub indrumarea profesioniștilor din domeniu, Animest provoaca tinerii artiști din Romania și Republica Moldova sa se inscrie, pana pe 11 septembrie, la prima ediție a Incubatorului de animație. Tema Incubatorului din acest an este Danila Prepeleac, povestea din care participanții sunt invitați sa se inspire pentru a crea trei personaje (character design), desenate in orice tehnica. Inscrierile se vor desfașura exclusiv online, prin intermediul formularului disponibil pe site-ul proiectului . Lansat in luna iunie…