- Deputatul USRPLUS de Suceava, Radu Ciornei, a anunțat ca nu mai poate sa-i acorde sprijinul viceprimarului Sucevei, Teodora Munteanu, despre care a spus ca in fața unui bilet la tombola de la Motorfest a uitat ca ocupa o funcție in conducerea primariei. Radu Ciornei a spus ca in aceste zile de criza…

- Doi dintre cei mai iubiți actori de la Hollywood, Jessica Alba și Zac Efron, au fost solicitați sa faca parte dintr-un proiect care promoveaza orașul Dubai. Campania este tradusa in 15 limbi și cuprinde 6 scurtmetraje pline de aventura, noteaza click.ro. S-a lansat o noua campanie globala – Dubai Presents,…

- Pe campia arida și fierbinte de la Pharsalus, in centrul Greciei, soarta Imperiului Roman a fost hotarata in aceasta zi in care Iulius Caesar a invins armata vechiului sau rival, Pompei cel Mare. Batalia a oferit garanția dominației statului roman, insa a grabit sfarșitul republicii romane, care fusese…

- Ultima autorizație necesara pentru deschiderea noului Spital Municipal din Falticeni a fost emisa marți, 20 iulie, de Sf.Ilie, patronul spiritual al orașului. Este vorba de autorizația de mediu. Anunțul a fost facut in premiera de primarul Gheorghe Catalin Coman, la evenimentul de sarbatorire a cuplurilor…

- Vineri noapte, o patrula de poliție din cadrul Compartimentului Rutier al Politiei orasului Vicovu de Sus, in timp ce efectua serviciul de indrumare, supraveghere si control al traficului rutier pe strada Ștefan cel Mare, pe raza orașului Vicovu de Sus, pe direcția Vicovu de Jos – Putna, a observat…

- Liberalul Vasile Iliuț este noul primar al orașului Vicovu de Sus. Vasile Iliuț a caștigat categoric alegerile, cu mai puțin de 44,03 din voturile valabil exprimate la alegerile care au avut loc in aceasta duminca. Pe locul doi s-a clasat candidatul PSD, Ionel Juravle, cu 37,55% din voturi, iar pe locul…

- Partidul Mișcarea Populara Suceava și-a desemnat candidatul pentru funcția de primar al orașului Vicovu de Sus la alegerile din 27 iunie 2021, in persoana lui Constantin Nița, fost director al Liceului Tehnologic “Ion Nistor” Vicovu de Sus. Constantin Nița le propune vicovenilor un set de proiecte ambițioase,…