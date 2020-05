Stiri pe aceeasi tema

- Se apropie momentul in care elevii din anii terminali se vor intoarce la școala sa se pregateasca pentru Evaluarea Naționala și Bacalaureat. Nu sunt obligați sa participe la aceste ore. Unii parinți se tem pentru sanatatea copiilor lor.

- Profesorii vor fi nevoiți sa mearga la școala ca sa incheie mediile elevilor in catalog, conoform surselor din ministerul Educatiei citate de Edupedu.ro. Asttfel, peste 165.000 de cadre didactice vor fi nevoite sa ajunga in scoli pana la data de 12 iunie pentru a inchide anul scolar."Bineințeles ca…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat luni ca gradinițele, școlile și universitațile nu se mai deschid in acest an școlar, dar situația școlara se incheie cu notele de acum. Vor putea merge la școala doar elevii din clasele terminale, intre 2-12 iunie, pentru a se pregati pentru examenele nationale.…

- Elevii care vor sustine examenele de Bacalaureat si Evaluare Nationala vor sta la distanța mare unii de alții in clasele in care vor fi repartizati. "Examenele naționale - Evaluarea Naționala și Bacalaureatul - se vor organiza așa cum au fost ele planificate din capul locului, insa cu respectarea…

- Elevii din clasele terminale pot reveni la scoala, intre 2 si 12 iunie, pentru a se pregati pentru examenele nationale, ce vor fi sustinute, potrivit calendarului, dar in conditii stricte de distantare sociala, a declarat, luni, presedintele Klaus Iohannis. ‘Elevii din clasele terminale, a VIII-a, a…

- Declarații Iohannis : „Am finalizat o intalnire cu premierul Orban și mai mulți miniștri. Am evaluat cateva teme foarte importante Iata ce deciziile vom lua: Școlile O introducere. Acum, acitivtatea fizica e suspendata pe durata starii de urgența și am evaluat cum putem continua, avand in vedere ca…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a informat, printr-o postare pe Facebook, ca „in scurt timp” Ministerul Educației va transmite ce se va intampla cu examenele nationale, cand vor putea fi reluate cursurile si care vor fi deciziile cu privire la sustinerea licentei, dizertatiei, titularizarii si examenelor…

- In postarea facuta sambata seara pe pagina sa de Facebook, ministrul Anisie subliniaza ca in spatiul public circula tot felul de stiri false, iar toti actorii din sistemul de educatie trebuie sa aiba grija sa se informeze din surse oficiale."In zilele acestea, mai mult decat oricand, ar trebui sa fim…