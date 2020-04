Ultimele modificări. Programul magazinelor de Sărbătorile Pascale. In plina pandemie trebuie sa nu uitam de recomandarile in vigoare. Astfel, pe langa declarația pe proprie raspundere, este recomandat sa ne protejam fața cu masca și mainile cu manuși. Nu trebuie sa uitam și ca intervalul orar11.00-13.00 este dedicat persoanelor peste 65 de ani. Program magazine Carrefour In perioada 16-17 aprilie, magazinele Carrefour vor fi deschise și vor avea un program normal, de la ora 08.00 pana la ora 22.00. Sambata insa, cu o zi inainte de Paște, carrefour va fi deschis de laora 08.00 pana la ora 18.00. Pe 19 și 20 aprilie,in prima și a doua zi de paște, toate hypermarketurile… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

