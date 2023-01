Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep incearca sa-și demonstreze nevinovația dupa ce a fost depistata pozitiv cu Roxadustat, o substanța interzisa, la US Open 2022. Aparatorii sai au finalizat și au depus dosarul la tribunal, insa Agenția Internaționala pentru Integritatea Tenisului (ITIA) pare sa faca șah-mat varianta aleasa…

- Simona Halep primește o veste senzaționala in plin scandal de dopaj. Agenția franceza de toxicologie și farmacologie, angajata sa se ocupe de ancheta, a descoperit cum a ajuns medicamentul Roxadustat in corpul sportivei. Ramane de vazut daca aceste dovezi vor fi acceptate de cei care analizeaza cazurile…

- Simona Halep (31 de ani) a fost suspendata provizoriu, dupa ce a fost testata pozitiv la un control antidoping efectuat la US Open 2022. In corpul Simonei Halep s-au gasit urme de Roxadustat, o substanța interzisa, din clasa EPO, iar jucatoarea risca acum o suspendare de pana la 4 ani. In acest moment,…

- „Doi martori importanți in cazul de dopaj al Simonei Halep sunt prregatiți s-o apere”, noteaza Tennis World USA. Publicația in cauza , care citeaza ProSport, face referire la fostul antrenor al Simonei Halep, Darren Cahill, respectiv la fostul preparator fizic al sportivei noastre, Teo Cercel. “Cercel…

- Virginia Ruzici, fostul manager cu care Simona Halep timp de 14 ani, a declarat ca este „100% convinsa” ca sportiva nu ar fi incalcat regulamentul și ii este alaturi in „lupta ei pentru adevar”, potrivit unui mesaj postat pe Instagram. „O cunosc pe Simona de mult timp și am lucrat cu ea timp de 14 ani.…

- Simona Halep (31 de ani, locul 9 WTA) a picat un test anti-doping la US Open 2022 și a fost suspendata provizoriu. Sportiva noastra a folosit substanța interzisa numita Roxadustat. Simona Halep a fost suspendata provizoriu de Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului, dupa ce a fost depistata…

