Ce este efectul de levier si cand in folosim

Efectul de levier este folosit in piata bursiera si poate reprezenta o sursa importanta de castiguri daca iti permiti sa risti. Dar de cele mai multe ori, pentru cei neinitiati in tainele investitiilor, reprezinta un risc major care se materializeaza in pierderi financiare. Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii… [citeste mai departe]