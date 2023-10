Stiri pe aceeasi tema

- In cazul morții tinerei de 34 de ani, Dj Lalla, conform anchetatorilor, lucrurile nu sunt nici pe departe de a fi elucidate, chiar daca au aparut noi date, precum și raportul medico-legal, conform caruia Dj Lalla ar fi murit inecata. In cursul acestei zile au fost date publicitații ultimele imagini…

- Apar noi detalii in cazul tinerei care a fost gasita fara viața pe o plaja din stațiunea Mamamia, la data de 28 septembrie 2023. Cunoscuta sub numele de Dj Lalla, Laura Rosca a fost cazata in casa unui barbat. Cu toate acestea, el a refuzat sa vorbeasca despre ultimele clipe din viata ei. Iata ce mesaj…

- Imagini terifiante cu momentul in care Dj Lalla a fost gasita fara suflare pe plaja! Camerele de supraveghere au surprins momentul in care turiștii au gasit cadavrul artistei! De asemenea, au aparut noi informații controvversate! Tanara a fost cazata pe litoral la un barbat, care acum este audiat!

- O ancheta intensa este in curs de desfașurare in legatura cu moartea misterioasa a DJ Lalla, o tanara in varsta de 34 de ani, care a fost gasita fara viața pe plaja din Mamaia. Drama a fost precedata de o serie de semnale și indicii privind starea sa psihica și emoționala. Un mesaj postat de […] The…

- DJ Lalla a fost gasita fara viața pe o plaja din Mamaia de catre o turista. Aceasta a alertat imediat autoritațile. Inițial, oamenii legii au pus in discuție mai multe variante, anume ca și-a luat viața, ca a fost ucisa sau ca a decedat inecata. Medicii legiști au stabilit astazi cauza morții tinerei…

- Imagini de la epicentrul exploziilor de sambata seara amintesc de cele din orașele ucrainene distruse de bombardamentele rusești. Tragedia de la stația GPL din Crevedia a adus un dezastru cumplit: o femeie care suferea de arsuri pe 98% din suprafața corpului și-a pierdut viața. Aceasta reprezinta prima…

- Kylian Mbappe (24 de ani) a urmarit din tribune partida lui PSG cu Lorient, scor 0-0 (runda #1 din Ligue 1). Alaturi de Ousmane Dembele, noul fotbalist al lui PSG, Mbappe a fost surprins de mai multe ori in timp ce zambea larg. Kylian Mbappe laughing with Ousmane Dembele next to him in the stands. pic.twitter.…

- FOTO VIDEO| TRAGEDIA de pe DN 67C: Noi imagini din locul unde o femeie și-a pierdut viața, dupa ce un copac a cazut peste o mașina TRAGEDIA de pe DN 67C: Noi imagini din locul unde o femeie și-a pierdut viața, dupa ce un copac a cazut peste o mașina O serie de manifestari meteorologice violente, caracterizate…