Ultimele cinci luni ar putea fi cele mai fierbinţi din istoria înregistrărilor meteorologice din Germania Perioada de cinci luni din aprilie pana in august ar putea deveni cea mai fierbinte si arida care a afectat Germania de la debutul inregistrarilor meteorologice, in 1881. Vremea tipica pentru perioada de vara a fost inregistrata pe teritoriul Germaniei incepand din luna aprilie, a declarat un purtator de cuvant al Serviciului National de Meteorologie (DWD), iar expertii vor putea spune la finalul lunii august daca aceasta perioada reprezinta un record. Reprezentantul DWD a adaugat ca a fost observata o tendinta in aceasta directie. Insa, zilele mai racoroase prognozate pentru finalul acestei luni… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

