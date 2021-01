Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a reacționat dupa ce Congresul SUA a confirmat victoria lui Joe Biden in alegeri. Dupa o confirmarea victoriei Colegiului Electoral al președintelui ales Joe Biden, președintele Trump a declarat ca decizia ”reprezinta sfarșitul celui mai mare prim mandat din istoria prezidențiala”, anunța…

- Primul caz cunoscut in SUA al unei variante de coronavirus extrem de infecțios a fost detectat, marți, in Colorado, in timp ce președintele ales Joe Biden avertizeaza ca ar putea trece ani pana cand majoritatea americanilor sa fie vaccinați impotriva COVID-19 la ratele de distribuție actuale, relateaza…

- Președintele american Donald Trump a acordat miercuri grațiere fostului sau șef de campanie Paul Manafort și fostului consilier Roger Stone, eliminand cele mai importante condamnari in cadrul anchetei electorale de lunga durata din Rusia, relateaza Reuters. Trump l-a grațiat și pe Charles Kushner, un…

- Presedintele american Donald Trump a postat vineri pe Twitter ca vaccinul Moderna a fost aprobat si va fi livrat imediat, desi FDA (Food and Drug Administration) nu a facut inca niciun anunt public privind decizia sa, relateaza Reuters. Un comitet de experti din afara FDA s-au intalnit joi sa discute…

- Mii de susținatorii președintelui Donald Trump au marșaluit, sambata, la Washington DC, majoritatea fara sa țina cont de masurile de protecție impotriva covid, dar susținand acuzațiile de frauda electorala. In timp ce o parte dintre plangerile președintelui in exercițiu au fost respinse de instanțe,…

- Presedintele american Donald Trump refuza sa isi recunoasca infrangerea, insistand ca el este castigatorul si sugerand ca au existat nereguli, informeaza dpa, citata de Agerpres. Presedintele republican a postat prima sa reactie pe retelele de socializare la rezultatul scrutinului anuntat de media care…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, este asteptat sa se adreseze natiunii americane sambata seara, la ora locala 20:00, potrivit unui consilier de campanie, transmite Reuters. Fostul vicepresedinte in timpul administratiei Barack Obama a postat pe Twitter un mesaj, declarandu-se onorat de faptul ca…

- Președintele SUA, Donald Trump, ii acuza pe democrați, tabara contracandidatului Joe Biden, ca incearca sa fraudeze alegerile prezidențiale din SUA. In sprijinul afirmațiilor sale, Trump a postat o imagine din Detroit, acolo unde voturile se numara cu ferestrele blocate de catre muncitori. ”Voturile…