Prim-ministrul Ludovic Orban are programate joi, in ultima zi a vizitei de lucru pe care o efectueaza la Bruxelles, intalniri cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dar si cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg.



In prima parte a zilei, premierul va purta discutii cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la final urmand sa sustina declaratii comune de presa.



Tot joi, premierul Orban se va intalni cu secretarul general al Partidului Popular European, Antonio Lopez-Isturiz.



Pe agenda vizitei de lucru figureaza si intrevederea…