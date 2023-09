Ultima variantă de impozitare a microîntreprinderilor. Este eliminat pragul de rentabilitate peste care se aplica impozit de 16% din profit Proiectul de stabilire a noilor taxe aplicate microintreprinderilor a fost modificat. Astfel, potrivit noului proiect, consultat de G4Media, microintreprinderile care realizeaza venituri de pana la 60.000 de euro pe an vor fi impozitate cu 1% din cifra de afaceri, iar acest impozit crește la 3% daca veniturile depașesc 60.000 de euro, fiind eliminat pragul de rentabilitate de 30 la suta peste care se percepe impozit de 16 la suta din profit. Potrivit sursei citate, ministrul de finanțe, Marcel Boloș, anunțase ca pentru microintreprinderile cu cifra de afaceri intre 300.001 lei și 2,5… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

