- Vineri, 29 noiembrie, la ora 11.00, consilierii judeteni sunt convocati in sedinta ordinara, avand pe ordinea de zi 18 proiecte de hotarare, printre care si rectificarea bugetului propriu al judetului, dar si acordarea de stimulente financiare medicilor din spital.

- Prin Dispoziția nr. 359/20.11.2019 Consiliul județean Buzau este convocat in sedința ordinara in data de 27.11.2019, ora 09:00. Dispoziția nr.359/20.11.2019 I.PROIECTE DE HOTARARI PRIVIND: 1. Aprobarea utilizarii in anul 2019 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzau rezultat la incheierea…

- Iata care sunt proiectele ordinii de zi din data de 31.10.2019, ora 14.00: 1. PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului general consolidat al Judetului Satu Mare pe anul 2019 2. PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare…

- Consilierii jdeteni sunt convocați in ședința ordinara a lunii octombrie, care este programata joi, 31 octombrie, de la ora 9.00. Pe ordinea de zi a ședinței se afla peste 20 de proiecte de hotarare, printre care mai multe rectificari bugetare, dar și cateva proiecte extrem de importante pentru dezvoltarea…

- Consilierii judeteni giurgiuveni, reuniti, vineri, 25 octombrie, in sedinta ordinara, au dezbatut si adoptat 19 proiecte de hotarare. Presedintele CJ Giurgiu, Marian Mina: „Proiecte in domeniul asistentei sociale, in cel al situatiilor de urgenta, modificari privind functionarea aparatului propriu sau…

- Primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, convoaca sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, in conformitate cu prevederile art.133 alin. 1 din OUG nr.57 2019 privind Codul Administrativ. Sedinta va avea loc pe data de 24.10.2019, ora 12.00, avand pe ordinea de zi 20 de…

- Consilierii locali municipali se intrunesc in sedinta extraordinara astazi, 14 octombrie, pe ordinea de zi aflandu se mai multe proiecte importante pentru Constanta. Probabil ca cel mai important proiect este cel privind rectificarea bugetara. In ciuda numeroaselor supozitii, rectificarea bugetara nu…

- Executivul Primariei va propune astazi consilierilor locali, intr-o sedinta extraordinara, rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului, prin mutarea unor venituri din trimestrul IV in trimestrul III in vederea asigurarii platilor indemnizatiilor persoanelor cu handicap aferente…