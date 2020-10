Stiri pe aceeasi tema

- Ședințele „de indata” au fost la ordinea zilei in cele doua mandate ale lui Nicolae Robu, cu proiecte puse in ultima clipa la dispoziția consilierilor care ar trebui sa le voteze. Același lucru s-a intamplat și astazi, cand a fost convocata probabil ultima ședința a consiliului local in actuala componența.…

- Consiliul Județean Vrancea s-a reunit joi in ședința ordinara, aceasta fiind ultima ședința a plenului din mandatul 2016-2020. Pe ordinea de zi s-au aflat 23 de proiecte de hotarare inițiate de președintele Marian Oprișan. Plenul Consiliului Județean a dezbatut mai multe proiecte ce au vizat investițiile…

- (update 11:30) Ședința de judecata in cazul lui Andrei Donica a fost amanata pentru data de 22 decembrie ora 10:00. (știrea inițiala) Curtea de Apel Chișinau va examina astazi dosarul cu privire la incidentul, unde fostul Ministru al Finanțelor, Octavian Armașu, a fost stropit cu o caldare de lapte…

- Consilierii locali liberali au boicotat, ieri, ultima ședința a Consiliului Local Focșani, o demonstrație a ceea ce s-ar putea intampla in urmatorii ani. Secretarul municipiului a explicat, la inceputul ședinței, ca potrivit legislației in vigoare, in acest an mandatul consilierilor locali se incheie…

- Consiliul Judetean Constanta se intruneste astazi in ultima sedinta ordinara in formatul actual. Horia Marius Tutuianu isi incheie mandatul de presedinte al Consiliului Judttean cu o ultima sedinta ordinara publica. ...

- Joi, 17 septembrie, a fost ultima ședința a Consiliului Local Campina din mandatul 2016-2020. De șapte luni, din cauza pandemiei, acestea se desfașoara exclusiv online, dar, daca ar fi existat suficienta voința, probabil ca s-ar fi gasit o soluție pentru ca macar la ultima ședința, consilierii campineni…

- In sedinta de astazi, 7 august, Guvernul a adoptat o serie de proiecte de acte normative. Iata care sunt acestea.1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 78 2000 privind omologarea, eliberarea cartii de identitate si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere…

- Cine s-a uitat la ultimul meci al Petrolului, cel de la Mioveni nu poate sa nu-și fi pus intrebarea: ”de ce echipa a jucat ce trebuie exact atunci cand nu mai avea obiectiv?”… Jucatori experimentați sunt (ma rog, au fost) suficienți, deci nu puteau acuza acest capitol, valoric, ca ”CV”-uri, fotbaliștii…