Stiri pe aceeasi tema

- Premiul Institutului Cultural Roman pentru cea mai buna traducere a unei carti din literatura romana a fost acordat traducatoarelor Marian Ochoa de Eribe si Eta Hrubaru pentru traducerea in limba spaniola a volumului "Antologie de poezie" de Mircea Cartarescu, aparut la Editorial Impedimenta, Spania.…

- Premiul Institutului Cultural Roman pentru cea mai buna traducere a unei carti din literatura romana a fost acordat traducatoarelor Marian Ochoa de Eribe si Eta Hrubaru pentru traducerea in limba spaniola a volumului "Antologie de poezie" de Mircea Cartarescu, aparut la

- La Iași, incepe, astazi, cea de-a zecea ediție a Festivalului Internațional de Literatura și Traduceri. Timp de 5 zile, in cadrul FILIT au loc zeci de evenimente, intr-o gama larga de manifestari: intalniri literare cu vedete ale scenei literare mondiale, nopți albe ale poeziei și muzicii, ateliere…

- Scriitoarea franceza Annie Ernaux este laureata Premiului pentru Literatura pe 2022 „pentru curajul si acuitatea clinica cu care descopera radacinile, instrainarile si constrangerile colective ale memoriei personale", a anuntat, joi, Academia Suedeza. In opera sa, Annie Ernaux examineaza in mod constant…

- Brasovenii sunt asteptati, marti, 20 septembrie, la Biblioteca Judeteana „George Baritiu”la o intalnire de suflet cu poeta Ana Blandiana. Biblioteca Judeteana „George Baritiu” din Brasov gazduieste intalnirea scriitoarei Ana Blandiana cu cititorii. Evenimentul va avea loc la sediul central al Bibliotecii,…

- Scriitorul si eseistul roman Mircea Cartarescu a castigat Premiul FIL de Literatura in Limbi Romanice, editia 2022, a anuntat luni in Mexic Antonio Saez Delgado, purtator de cuvant al juriului, transmite agentia EFE. Cartarescu a fost ales dintre 80 de candidaturi in sapte limbi ''pentru proza sa…

- Anul acesta, FILIT se va desfașura in perioada 19-23 octombrie 2022 și va consta in zeci de evenimente: intalniri cu scriitori in diverse locuri din orașul Iași, dezbateri, expoziții, concerte, nopți albe ale poeziei, ateliere și mese rotunde profesionale, evenimente dedicate in Casa FILIT, Casa Copilariei,…

- Reprezentantii Muzeului Literaturii Romane Iasi, organizatorii Festivalului International de Literatura si Traducere (FILIT), ce va avea loc in perioada 19-23 octombrie, au lansat un apel de recrutare a voluntarilor care vor fi implicati in derularea editiei din acest an. Purtatorul de cuvant al MLR…