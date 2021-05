Stiri pe aceeasi tema

- Ion Dichiseanu a fost condus astazi pe ultimul drum de catre familie, prieteni, apropiați și admiratori. El a fost inmormantat la Cimitirul Bellu, cu onoruri militare. Singurul regret al marelui Ion Dichiseanu Actorul a murit joi in spitalul Floreasca din București. Scena era locul in care se simțea…

- Marți, 18 mai 2021, intr-un cadru festiv, președintele CJ Valcea i-a mulțumit pentru intreaga activitate fostului director al RAJDP Valcea, Nicolaie Valimareanu, ajuns la varsta pensionarii. Cu aceasta ocazie, pe langa distincțiile oficiale și diploma de excelența, președintele CJ Valcea, Constantin…

- De 7 ani viața Danei Rogoz s-a schimbat complet, asta deoarece tatal sau a murit, iar in sufletul actriței a ramas un gol imens. Vedeta le-a spus fanilor ca barbatul i-a lasat un cadou inainte de a se stinge din viața și il mai are chiar și astazi, dar nefuncțional.

- Jurnalistul Radu Ciobotea a decedat, azi noapte, in urma unor grave probleme de sanatate. Radu Ciobotea era absolvent al Facultații de Litere din cadrul UVT (1984), a fost redactor la publicațiile Flacara, Expres Magazin și Evenimentul zilei. Ca redactor-șef, a condus postul de televiziune TvT 89, saptamanalul…

- Tanara are o sensibilitate aparte și spune ca in momentul in care viața i s-a schimbat radical, cartea ei a prins viața. La 17 ani, conștientizeaza ca cea mai buna forma de exprimare a ei e scrisul.

- Charles Bukowski s a nascut la data de 16 august 1920 si a incetat din viata la 9 martie 1994. Charles Bukowski a fost un poet, nuvelist si romancier american, de origine germana. Bukowski este adesea cunoscut sub pseudonime ca: Hank, Buk, Henry Chinasky, acesta din urma fiind un alter ego in numeroase…

- Nici bine nu a inceput prima ediția a show-ului de la Antena 1, ca Andi Constantin, ”Burlacul”, a și aparut in fața telespectatorilor cu lacrimi in ochi. Cea mai importanta femeie din viața lui și-a facut apariția in cadrul emisiunii, nu oricum, ci cu un cadou de suflet, dar și cu sfaturi bine puse…

