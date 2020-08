PSD-ul a ajus din cel mai mare partid politic din țara, pe traseul PNȚCD-ului, este in coma politica, iar singura șansa pe care o are mai are in acest moment este o restructurare/regenerare cu un om care sa reprezinte stanga si nu o sluga a sistemului. Candidatura senatorului Eugen Teodorovici la sefia PSD este sustinuta de o tabara importanta din partid, sustinerea find asumata public de Codrin Stefanescu. “Eugen Orlando Teodorovici si-a depus azi candidatura pentru functia de Presedinte al PSD! In conformitate cu statutul actual al partidului. Pe care Ciolacu il calca in picioare cu bocancii…